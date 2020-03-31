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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94485 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102249 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104354 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103460 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111768 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100388 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104956 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106575 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131512 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

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Ермак назвал главное условие для проведения саммита в "нормандском формате"

Ермак назвал главное условие для проведения саммита в "нормандском формате"

Киев  •  УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Главным условием проведения саммита лидеров в "нормандской формате" является выполнение всех договоренностей, согласованных в Париже. Об этом во время брифинга во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Пндрий Ермак, передает корреспондент УНН.

"Главным условием проведения саммита лидеров в "нормандской формате" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже", - сказал Ермак.

По его словам, Украина всегда говорила и всегда делает все для того, чтобы это выполнить.

"Но к сожалению не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все. Но, к сожалению другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже. Первое и главное условие - это перечень всего, что было в Париже. В первую очередь это прекращение огня, которое, к сожалению, продолжается", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, по словам Андрея Ермака, Офис Президента имеет два основных направления в борьбе с коронавирусом на территории Украины - готовность инфраструктуры и обеспечение обсервации.

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