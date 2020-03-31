Єрмак розповів про два основні напрями роботи ОП щодо протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Офіс Президента має два основні напрямки у боротьбі з коронавірусом на території України – готовність інфраструктури та забезпечення обсервації. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає кореспондент УНН.
“В Офісі Президента і у самого Президента двома основними напрямками (вважають - ред.) — забезпечення готовності нашої інфраструктури, від великих до малих міст щодо тої ситуації, якщо хтось починає хворіти, щоб дуже оперативно можливо було перевірити, встановити діагноз. Якщо це саме коронавірус — надати всю необхіну меддопомогу”, — наголосив Єрмак.
За його словами, другий напрямок — забезпечити сьогодні обсервацію людей, які повернулися з-за кордону, надання всього необхідного для того, щоб проконтролювати стан їх здоров’я.
Нагадаємо, у столиці за минулу добу було виявлено п’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, серед них четверо чоловіків та одна жінка — медик.