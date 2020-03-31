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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94610 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102263 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103474 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111787 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100392 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Ермак рассказал о двух основных направлениях работы ОП по противодействию COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Офис Президента имеет два основных направления в борьбе с коронавирусом на территории Украины - готовность инфраструктуры и обеспечение обсервации. Об этом сообщил председатель Офиса Президента Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

"В Офисе Президента и у самого Президента двумя основными направлениями (считают - ред.) - обеспечение готовности нашей инфраструктуры, от больших до малых городов по той ситуации, если кто-то начинает болеть, чтобы очень оперативно можно было проверить, установить диагноз. Если это именно коронавирус - предоставить всю необходимую медпомощь", - подчеркнул Ермак.

По его словам, второе направление - обеспечить сегодня обсервацию людей, которые вернулись из-за границы, предоставление всего необходимого для того, чтобы проконтролировать состояние их здоровья.

Напомним, в столице за прошедшие сутки было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них четверо мужчин и одна женщина - медик.

Украинские Национальные Новости

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