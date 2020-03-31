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У Києві вже 107 інфікованих коронавірусом, серед них жінка-медик

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У столиці за минулу добу було виявлено п’ять нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, серед них четверо чоловіків та одна жінка - медик. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу в Києві вірус вразив ще п’ятьох осіб, і на сьогоднішній день, киян, який мають підтверджений діагноз коронавірус, становить 107 осіб. З лабораторно підтверджених випадків, що ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", захворіли четверо чоловіків віком від 45 до 49 років та одна жінка, медичний працівник у віці 55 років”, — сказав Кличко.

З його слів, наразі один з пацієнтів перебуває в Олександрівській лікарні, четверо - вдома.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19, з них 13 - летальні.

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