В Киеве уже 107 инфицированных коронавирусом, среди них женщина-медик
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В столице за прошедшие сутки было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них четверо мужчин и одна женщина - медик. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пять человек, и на сегодняшний день, число киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирус, составляет 107 человек. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина, медицинский работник в возрасте 55 лет", - сказал Кличко.
По его словам, в настоящее время один из пациентов находится в Александровской больнице, четверо - дома.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19, из них 13 - летальные.