В Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні на ранок 31 березня зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 13 - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 36 випадків;
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- Волинська область — 3 випадки;
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- Дніпропетровська область — 9 випадків;
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- Донецька область — 6 випадків;
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- Житомирська область — 5 випадків;
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- Закарпатська область — 1 випадок;
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- Запорізька область — 13 випадків;
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- Івано-Франківська область — 45 випадків;
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- Кіровоградська область — 4 випадки;
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- Київ — 107 випадків;
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- Київська область — 52 випадки;
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- Львівська область — 6 випадків;
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- Луганська область — 2 випадки;
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- Одеська область — 11 випадків;
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- Полтавська область — 1 випадок;
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- Рівненська область — 13 випадків;
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- Сумська область — 10 випадків;
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- Тернопільська область — 78 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 1 випадок;
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- Хмельницька область — 3 випадки;
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- Чернівецька область — 90 випадків;
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- Черкаська область — 50 випадків;
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- Чернігівська область — 2 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, на вечір 30 березня в Україні було зафіксовано 548 випадків COVID-19.