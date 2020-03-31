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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91880 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103962 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103108 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111286 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100230 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131487 просмотра

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В Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19

В Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 134196 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 36 случаев;
  • Волынская область - 3 случая;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 случаев;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • Киев - 107 случаев;
  • Киевская область - 52 случая;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 11 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 13 случаев;
  • Сумская область - 10 случаев;
  • Тернопольская область - 78 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 90 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, на вечер 30 марта в Украине было зафиксировано 548 случаев COVID-19.

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