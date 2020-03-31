В Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 36 случаев;
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- Волынская область - 3 случая;
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- Днепропетровская область - 9 случаев;
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- Донецкая область - 6 случаев;
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- Житомирская область - 5 случаев;
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- Закарпатская область - 1 случай;
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- Запорожская область - 13 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 45 случаев;
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- Кировоградская область - 4 случая;
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- Киев - 107 случаев;
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- Киевская область - 52 случая;
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- Львовская область - 6 случаев;
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- Луганская область - 2 случая;
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- Одесская область - 11 случаев;
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- Полтавская область - 1 случай;
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- Ровенская область - 13 случаев;
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- Сумская область - 10 случаев;
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- Тернопольская область - 78 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 1 случай;
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- Хмельницкая область - 3 случая;
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- Черновицкая область - 90 случаев;
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- Черкасская область - 50 случаев;
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- Черниговская область - 2 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, на вечер 30 марта в Украине было зафиксировано 548 случаев COVID-19.