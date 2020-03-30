В Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 30 березня в Україні 548 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".
Усього в Україні зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19.
Загалом 8 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, станом на 10:00 30 березня в Україні було 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало.
На ранок 30 березня коронавірусна хвороба була виявлена:
Вінницька область — 23 випадки;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 8 випадків;
Донецька область — 6 випадків;
Житомирська область — 5 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 випадок;
Кіровоградська область — 4 випадки;
Київ — 102 випадки;
Київська область — 49 випадків;
Львівська область — 6 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Одеська область — 8 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 11 випадків;
Сумська область — 9 випадків;
Тернопільська область — 60 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 2 випадки;
Чернівецька область — 75 випадків;
Черкаська область — 50 випадків;
Чернігівська область — 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.