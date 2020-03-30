В Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Україні на ранок 30 березня зафіксовано 480 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 11 випадків - летальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ України.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", - вказали у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 23 випадки;
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- Волинська область — 2 випадки;
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- Дніпропетровська область — 8 випадків;
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- Донецька область — 6 випадків;
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- Житомирська область — 5 випадків;
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- Закарпатська область — 1 випадок;
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- Запорізька область — 11 випадків;
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- Івано-Франківська область — 41 випадок;
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- Кіровоградська область — 4 випадки;
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- Київ — 102 випадки;
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- Київська область — 49 випадків;
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- Львівська область — 6 випадків;
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- Луганська область — 2 випадки;
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- Одеська область — 8 випадків;
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- Полтавська область — 1 випадок;
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- Рівненська область — 11 випадків;
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- Сумська область — 9 випадків;
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- Тернопільська область — 60 випадків;
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- Харківська область — 1 випадок;
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- Херсонська область — 1 випадок;
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- Хмельницька область — 2 випадки;
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- Чернівецька область — 75 випадків;
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- Черкаська область — 50 випадків;
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- Чернігівська область — 2 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 березня 2020 року до Центру надійшло 298 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2264 повідомлень про підозру на COVID-19.
Нагадаємо, раніше було відомо про 475 хворих на COVID-19 в Україні.