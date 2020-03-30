В Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Украине на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 11 случаев - летальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая", - указали в Минздраве.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 23 случая;
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- Волынская область - 2 случая;
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- Днепропетровская область - 8 случаев;
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- Донецкая область - 6 случаев;
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- Житомирская область - 5 случаев;
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- Закарпатская область - 1 случай;
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- Запорожская область - 11 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 41 случай;
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- Кировоградская область - 4 случая;
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- Киев - 102 случая;
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- Киевская область - 49 случаев;
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- Львовская область - 6 случаев;
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- Луганская область - 2 случая;
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- Одесская область - 8 случаев;
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- Полтавская область - 1 случай;
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- Ровенская область - 11 случаев;
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- Сумская область - 9 случаев;
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- Тернопольская область - 60 случаев;
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- Харьковская область - 1 случай;
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- Херсонская область - 1 случай;
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- Хмельницкая область - 2 случая;
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- Черновицкая область - 75 случаев;
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- Черкасская область - 50 случаев;
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- Черниговская область - 2 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта 2020 года в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее было известно о 475 больных на COVID-19 в Украине.