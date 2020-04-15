У Зеленского подтвердили подготовку нового обмена: обещают в ближайшее время

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Офисе Президента Украины подтвердили, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц готовится, сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само же освобождение будет происходить "в ближайшее время", ведь дата постоянно уточняется. Об этом говорится в сообщении ОПУ в Telegram-канале, передает УНН.