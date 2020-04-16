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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ОПУ: начался очередной этап обмена удерживаемыми, Украина возвращает 19 граждан

ОПУ: начался очередной этап обмена удерживаемыми, Украина возвращает 19 граждан

Киев  •  УНН

 • 40884 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. На Донбассе в четверг, 16 апреля, утром начался очередной этап обмена удерживаемыми лицами - Украина возвращает 19 своих граждан со временно оккупированных территорий, освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Офис Президента в Telegram-канале, передает УНН.

"Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Учитывая карантинные ограничения, действующие на данный момент в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", - сообщили в ОПУ.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц, как отмечается, происходит в рамках формата "всех на всех". Для Президента Украины Владимира Зеленского и для украинской власти в целом ценным является каждый, кого незаконно удерживают на оккупированных территориях или в другой стране, добавили в ОПУ.

"Украина должна освободить всех своих граждан", - подчеркнули в Офисе Президента.

Также указано, что это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан. Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии Президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате в декабре 2019 года.

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", - добавили в ОПУ.

Несмотря на распространение коронавируса и начало глобального экономического кризиса Президент Владимир Зеленский, как отмечается, "продолжает работу над достижением мира на Донбассе, возвращением людей и территорий на условиях Украины".

Добавим, ранее сегодня ТАСС со ссылкой на полпреда России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова также сообщал, что "в районе пропускного пункта "Майорск" началась процедура обмена".

Напомним, 15 апреля у Зеленского подтвердили подготовку нового обмена.

Украинские Национальные Новости

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