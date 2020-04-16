ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 26928 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 36742 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 53332 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55153 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 77418 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73294 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101022 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105316 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130203 просмотра

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Актуальное
ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО

ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 19784 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщили в ОПУ.

Так, в ОПУ обнародовали список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

  • Алакоз Александр (гражданский)
  • Гриненко Николай (военный)
  • Илюхин Николай (гражданский)
  • Карась Владимир (милиционер)
  • Костев Евгений (гражданский)
  • Помеляйко Александр (гражданский)
  • Садовский Александр (гражданский)
  • Сирык Вадим (гражданский)
  • Шайдов Виктор (военный)

    • Также обнародован список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

  • Желдак Виталий (гражданский)
  • Можаев Валентин
  • Мыроныч Сергей
  • Полозов Николай (гражданский)
  • Попова Алевтина (гражданская)
  • Русинов Сергей (гражданский)
  • Сливка Иван (гражданский)
  • Сливка Александр (гражданский)
  • Табачный Александр (гражданский)
  • Штиль Александр (гражданский)
  • Яковенко Александр (гражданский)

    • Напомним, ранее сегодня сообщалось о начале обмена удерживаемыми.

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