ОПУ: Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.
"Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях", - сообщили в ОПУ.
Так, в ОПУ обнародовали список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
Также обнародован список освобожденных граждан, удерживаемых на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):
Напомним, ранее сегодня сообщалось о начале обмена удерживаемыми.