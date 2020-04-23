В ТКГ обговорили имплементацию "формулы Штайнмайера" и подготовку нового обмена - ОБСЕ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На заседаниях Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и ее рабочих групп обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и имплементацией “формулы Штайнмайера”, подготовку возможного следующего этапа обмена удерживаемыми по формуле “всех на всех”, а так же вопросы водоснабжения через линию соприкосновения на территорию оккупированного Донбасса. Об этом говорится в заявлени специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посла Хайди Грау после очередной встречи от 22 апреля, передаёт УНН.