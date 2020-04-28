Єрмак пояснив, чому узгодження списків утримуваних ускладнюється

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із сім’ями українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях. Під час зустрічі йшлося про те, що сьогодні узгодження списків ускладнюється тим, що до полонених на окупованих територіях не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.