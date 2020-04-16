В СБУ показали фото с обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала фото с сегодняшнего обмена между Украиной и ОРДЛО на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе города Счастье Луганской области. Отмечается, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.