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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В СБУ показали фото с обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО

В СБУ показали фото с обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 19481 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Служба безопасности Украины опубликовала фото с сегодняшнего обмена между Украиной и ОРДЛО на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области и в районе города Счастье Луганской области. Отмечается, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что 9 украинцев длительное время содержались боевиками на оккупированных территориях Донецкой области, а 11 - Луганской. Среди них - двое украинских военных. Зато на оккупированные территории выехали 14 граждан.

"Процесс подготовки к обмену всегда сложный, но самое главное, что 20 наших соотечественников встретят Пасху свободными. Потому что жизнь каждого украинцев для нас является высшей ценностью. И сегодняшний обмен это еще раз подтверждает", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

Также СБУ напоминает, что по возвращении наши граждане должны обязательно пройти процедуры обсервации и проверки. Социальные службы по вопросам адаптации и реабилитации будут также рядом.

"Следует отметить, что впервые обмен состоялся по формуле, когда Украина вернула больше людей, чем передала. Однако важнейшая победа еще впереди", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина освободила 20 своих граждан, которых удерживали в ОРДЛО.

Как сообщалось, процесс обмена завершен во второй локации возле Счастье.

Украинские Национальные Новости

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