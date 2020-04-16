В СБУ показали фото з обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Служба безпеки України опублікувала фото з сьогоднішнього обміну між Україною та ОРДЛО на пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Зазначається, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. Про це УНН повідомляє з посилання на пресцентр СБУ.