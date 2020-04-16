В СБУ показали фото з обміну утримуваними між Україною та ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Служба безпеки України опублікувала фото з сьогоднішнього обміну між Україною та ОРДЛО на пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Зазначається, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. Про це УНН повідомляє з посилання на пресцентр СБУ.
Повідомляється, що 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян.
"Процес підготовки до обміну завжди складний, але найголовніше, що 20 наших співвітчизників зустрінуть Великдень вільними. Бо життя кожного українця для нас є найвищою цінністю. І сьогоднішній обмін це вкотре підтверджує", – наголосив Голова СБУ Іван Баканов.
Також СБУ нагадує, що після повернення наші громадяни мають обов’язково пройти процедури обсервації та перевірки. Соціальні служби з питань адаптації і реабілітації будуть також поруч.
"Слід відзначити, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. Проте найважливіша перемога ще попереду", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в ОРДЛО.
Як повідомлялося, процес обміну завершено у другій локації біля Щастя.