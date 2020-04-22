Зеленский уверен, что закончит войну за его каденцию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен в том, что за его каденцию они закончат войну на Донбассе. Об этом он сказал в фильме “Год Президента Зеленского”, передает УНН.
“Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год, если он не будет работать, Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел”, — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, Президент назвал следующий шаг обменного процесса.