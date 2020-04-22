Зеленский уверен, что закончит войну за его каденцию

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 9192 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 29894 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 50162 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 65862 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105002 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130430 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130139 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Зеленский уверен, что закончит войну за его каденцию

Зеленский уверен, что закончит войну за его каденцию

Киев  •  УНН

 • 22030 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что уверен в том, что за его каденцию они закончат войну на Донбассе. Об этом он сказал в фильме “Год Президента Зеленского”, передает УНН.

“Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год, если он не будет работать, Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел”, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Президент назвал следующий шаг обменного процесса.

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