Зеленський впевнений, що закінчить війну за його каденцію
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що впевнений в тому, що за його каденцію вони закінчать війну на Донбасі. Про це він сказав у фільмі “Рік Президента Зеленського”, передає УНН.
“Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік, якщо він не буде працювати, Мінський процес, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент назвав наступний крок обмінного процесу.