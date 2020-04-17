Президент назвав наступний крок обмінного процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Наступний крок обмінного процесу - це повернення полонених із території РФ та визволення кримчан. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які знаходяться чи в Криму, чи на території Російської Федерації, але ситуація ускладнюється через коронавірус і є ще війна на Донбасі", - сказав Зеленський.
Він також додав, що зустрічі у мінському форматі проходять щотижня у відеоформаті.
"Якщо нам запропонують обмін один на одного - ми теж будемо радіти", - додав він.
Проте, Зеленський наголосив, що повернути людей до життя можливо тільки за умови повернення контролю над окупованими територіями.
"Перемога - це повернення всіх український територій", - сказав президент, додавши, що обміни - це також невеликі кроки до перемоги.
Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.