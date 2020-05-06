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Одного із звільнених у рамках "пасхального" обміну відправили в СІЗО - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Шевченківський районний суд Києва заарештував одного із звільнених в рамках останнього обміну полоненими на Донбасі Олександра Садовського. Засідання суду відбулося ще 30 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грати".

Одного із звільнених у рамках "пасхального" обміну відправили в СІЗО - ЗМІ

"Садовського звинувачують в організованому груповому (частина 3 статті 28 Кримінального кодексу) шахрайстві в особливо великому розмірі (частина 4 статті 190), несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (частина 1 і 2 статті 361)", - йдеться в повідомленні.

Причому кримінальне провадження відкрили 14 березня 2018 року, коли Садовський перебував в ув'язненні на непідконтрольній території. За даними "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ), групи, яка збирає і перевіряє дані про затриманих на непідконтрольних територіях, Садовський працював охоронцем пунктів обміну валют.

"Один з них 22 квітня 2014 року пограбували, при цьому загинула жінка-оператор. Розслідування почали, коли Донецьк був ще під контролем України - Садовського підозрювали у вбивстві, - але судили вже після того, як частина Донецької області перейшла під контроль проросійських бойовиків. Суд "ДНР" засудив його до довічного ув'язнення. Родичі Садовського намагалися внести його прізвище до списків на обмін з 2018 року. У в'язниці "ДНР" він перебував шість років - з кінця травня 2014 року, і перед обміном був помилуваний", - пишуть у виданні.

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Повідомляється, що адвокат Садовського, Володимир Лисенко, сказав, що у нього немає інформації у справі про вбивство, а нинішні звинувачення не стосуються до подій 2014 року. При цьому він, пославшись на адвокатську таємницю, не став коментувати поточний справу.

Так, в березні 2018 року Садовського оголосили в розшук, а в день обміну, 16 квітня, слідчий суддя Шевченківського райсуду дав дозвіл на його затримання. Після обміну він перебував на обсервації в зв'язку з карантинними заходами через поширення коронавірусної інфекції, а о третій годині ранку 30 квітня Садовського затримали.

Повідомляється, що слідчий і прокурор просили суд заарештувати Садовського, вказуючи на те, що він може спробувати втекти від слідства, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, і в цілому перешкодити розслідуванню.

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"Захисник Садовського виступив проти клопотання прокуратури і попросив суддю призначити його підзахисному домашній арешт. Адвокат Лисенко зазначив, що Садовський визнав свою провину повністю, має намір співпрацювати і допомагати в досудовому розслідуванні. Ризики, на його думку, є необґрунтованими, оскільки Садовський не ховався, висловив бажання повернутися на підконтрольну територію України, де у нього є постійне місце проживання.

Сам Садовський також виступив проти клопотання прокуратури. Він пояснив, що свою провину в скоєному не заперечує, але не погоджується з кваліфікацією злочину - він не вважає, що створив злочинну групу. Він також стверджував, що не буде переховуватися, готовий понести покарання і співпрацювати зі слідством. Підозрюваний також повідомив суду, що у нього хвора мати, яка потребує його допомоги", - повідомляють у виданні.

Так, заслухавши сторони, слідча суддя Антонюк Марина прийшла до висновку, що підозра обгрунтована, а ризики того, що підозрюваний може втекти або заважати слідству, існують.

Садовскому інкримінують скоєння тяжкого злочину, який передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, в справі - 29 епізодів злочинної діяльності та 26 потерпілих. Сума завданих збитків становить понад 290 тисяч гривень.

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Суддя вказала на те, що у Садовського немає постійного місця проживання і джерела доходу, немає стійких соціальних зв'язків. За місцем реєстрації, зазначила суддя, Садовський не проживає тривалий час, а неповнолітня дочка і літня мати не зменшують існуючих ризиків для справи.

"Суд постановив заарештувати Садовського до 16 червня з можливістю вийти під заставу в 420 тисяч 200 гривень", - передають у виданні.

Адвокат Лисенко повідомив, що його підзахисний залишиться в СІЗО, так як у нього немає необхідної суми, щоб оплатити суму застави.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна звільнила 20 своїх громадян, утримуваних в неволі на тимчасово окупованих територіях, серед них був і цивільний Олександр Садовський.

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