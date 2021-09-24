Один из основателей Талибана заявил о возможных казнях и суровых наказаниях в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Один из основателей талибов и главный наставник жесткого толкования исламского законодательства мулла Нуруддин Тураба заявил, что движение может вернуться к казням и суровых наказаниям. Об этом он рассказал агентству The Associated Press, пишет УНН.
Цитата
“Все критиковали нас за наказание на стадионе, но мы ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и примем наши законы о Коране”, — сказал Тураби.
Детали
Тураби, которому сейчас 60, был министром юстиции и руководителем так называемого Министерства распространение добродетелей и предотвращению пороков-фактически религиозной полиции-в ходе предварительного правления талибов. Тогда мир осуждал наказание талибов, которые происходили на спортивной стадионе Кабула или на территории огромной мечети Ид -Гах, которую часто посещают сотни афганских мужчин.
Тураби сказал, что этого сейчас судьи, включая женщин, будут рассматривать дела, но основой законов Афганистана будет Коран. Он сказал, что такие же наказания, как отрезание рук, например, будут восстановлены, но решают, стоит ли их применять на публике.
В последние дни в Кабуле боевики “Талибана” возобновили наказание, которое они обычно применяли в прошлом, -публичный поношение человеков, обвиняемых в мелких кражах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За недели правления Афганистаном талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека — доклад
Справка
Движение “Талибан” развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул . Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид 7 сентября объявил о новом временное правительство.