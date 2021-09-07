Талібан представив новий уряд Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Бійці руху “Талібан” оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд, пише УНН з посиланням на брифінг радикального руху.
Раніше створення кабінету міністрів анонсувалося двічі і відкладалося. Відстрочка була пов’язана з тим, що таліби намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти, випливало з повідомлень ЗМІ.
28 серпня спікер “Талібану” Забіхулла Муджахід говорив, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, включаючи міністерства охорони здоров’я і освіти, а також центральний банк.
Склад тимчасового уряду Афганістану виглядає наступним чином:
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- глава уряду — Мохаммад Хасан Ахунд,
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- перший заступник глави уряду — Абдул Гані Барадар,
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- другий заступник — Абдул-Салам Ханафі,
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- глава МЗС — Амір Хан Моттакі,
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- глава Міноборони — Мохаммад Якуб,
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- глава МВС — Анас Хаккані,
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- глава Міністерства культури та інформації — Забіулла Муджахід,
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- глава Мінфіну — мулла Еядулла Бадрі,
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- глава Мінекономіки — Мохаммад Ханіф,
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- міністр розвідки — Абдул Хак Васик.
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