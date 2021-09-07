Талібан представив новий уряд Афганістану

Раніше створення кабінету міністрів анонсувалося двічі і відкладалося. Відстрочка була пов’язана з тим, що таліби намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти, випливало з повідомлень ЗМІ.

28 серпня спікер “Талібану” Забіхулла Муджахід говорив, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, включаючи міністерства охорони здоров’я і освіти, а також центральний банк.

Склад тимчасового уряду Афганістану виглядає наступним чином: