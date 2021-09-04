Таліби знову відтермінували оголошення нового уряду Афганістану

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Таліби вдруге відкладають формування нового уряду з моменту захоплення Кабула 15 серпня.

“Оголошення про новий уряд і членів кабінету буде зроблено на наступному тижні”, — сказав Муджахід, не надавши подробиць.

28 серпня представник “Талібану” Забіхулла Муджахід говорив, що таліби оголосять про повний склад кабінету міністрів в найближчі дні. Представник руху повідомив, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, включаючи міністерства охорони здоров’я і освіти, а також Центральний банк.

Доповнення

Нагадаємо, 15 серпня таліби зайняли Кабул і оголосили про контроль над усім Афганістаном. У той же день президент Ашраф Гані покинув країну. Представник “Талібану” повідомив, що в Афганістані створять спеціальний комітет для розробки нового проекту конституції.