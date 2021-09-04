Таліби знову відтермінували оголошення нового уряду Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Представники руху “Талібан” відклали формування нового уряду в Афганістані на наступний тиждень, заявив офіційний представник руху Забіхула Муджахід. Очікувалося, що 4 вересня таліби оголосять про формування нового уряду в Кабулі, який, ймовірно, очолить мулла Абдул-Гані Барадар, повідомляє The Times of India, пише УНН.
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Таліби вдруге відкладають формування нового уряду з моменту захоплення Кабула 15 серпня.
“Оголошення про новий уряд і членів кабінету буде зроблено на наступному тижні”, — сказав Муджахід, не надавши подробиць.
28 серпня представник “Талібану” Забіхулла Муджахід говорив, що таліби оголосять про повний склад кабінету міністрів в найближчі дні. Представник руху повідомив, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, включаючи міністерства охорони здоров’я і освіти, а також Центральний банк.
Доповнення
Нагадаємо, 15 серпня таліби зайняли Кабул і оголосили про контроль над усім Афганістаном. У той же день президент Ашраф Гані покинув країну. Представник “Талібану” повідомив, що в Афганістані створять спеціальний комітет для розробки нового проекту конституції.