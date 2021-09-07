Талибан представил новое правительство Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Бойцы движения “Талибан” объявили о формировании афганского правительства. Его главой стал Мохаммад Хасан Ахунд, пишет УНН со ссылкой на брифинг радикального движения.
Ранее создание кабинета министров анонсировалось дважды и откладывалось. Отсрочка была связана с тем, что талибы пытались сформировать инклюзивную администрацию, приемлемую для мирового сообщества, следовало из сообщений СМИ.
28 августа спикер “Талибана” Забихулла Муджахид говорил, что уже назначены чиновники для управления ключевыми учреждениями, включая министерства здравоохранения и образования, а также центральный банк.
Состав временного правительства Афганистана выглядит следующим образом:
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- глава правительства — Мохаммад Хасан Ахунд,
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- первый заместитель главы правительства — Абдул Гани Барадар,
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- второй заместитель — Абдул-Салам Ханафи,
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- глава МИДа — Амир Хан Моттаки,
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- глава Минобороны — Мохаммад Якуб,
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- глава МВД — Анас Хаккани,
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- глава Министерства культуры и информации — Забиулла Муджахид,
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- глава Минфина — мулла Эядулла Бадри,
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- глава Минэкономики — Мохаммад Ханиф,
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- министр разведки — Абдул Хак Васик.
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