Експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника Президента влучило 18 куль – Антон Геращенко

Цитата

“Організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком першого помічника Президента, де дорога погано проглядається, є ліс, а також поворот, а, отже, автомобіль має пригальмувати. Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці — було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля. Після того, як перші кулі потрапили в авто, водій натиснув на гальма, але Сергій Шефір крикнув водію „жени“, і завдяки тому, що транспорт пришвидшився, інші кулі потрапляли вже в кузов автомобіля та колесо. Експерти зазначають, що всього в транспортний засіб влучило 18 куль”, — сказав Антон Геращенко.

Радник міністра внутрішніх справ також продемонстрував фото інших замахів на бізнесменів та політиків.

«Я показую це для всіх так званих експертів - не завжди кілери досягають своєї мети. А вчора могло трапитись вбивство помічника і друга Президента. І слідство, і сам потерпілий вважають, що метою замаху було – залякати команду глави держави», - наголосив він.

Доповнення

Антон Геращенко додав, що наразі поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу, відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти та відеокамери.

Нагадаємо

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.



У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.



Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.