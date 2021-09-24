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Экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника Президента попало 18 пуль - Антон Геращенко

Экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника Президента попало 18 пуль - Антон Геращенко

Киев  •  УНН

 • 20993 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По замыслу злоумышленников, Сергей Шефир и все, кто были с ним в машине, должны были погибнуть. Об этом в программе “Право на власть” рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет УНН.

Цитата

“Организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом первого помощника Президента, где дорога плохо просматривается, есть лес, а также поворот, а, следовательно, автомобиль имеет возможность притормозить. Место, с которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы — было в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля. После того, как первые пули попали в автомобиль, водитель нажал на тормоза, но Сергей Шефир крикнул водителю „гони“, и благодаря тому, что транспорт ускорился, другие шары попадали уже в кузов автомобиля и колесо. Эксперты отмечают, что всего в транспортное средство попало 18 пуль ”, - сказал Антон Геращенко.

Советник министра внутренних дел также продемонстрировал фото других покушений на бизнесменов и политиков.

“Я показываю это для всех так называемых экспертов — не всегда киллеры достигают своей цели. А вчера могло случиться убийство помощника и друга президента. И следствие, и сам пострадавший считают, что целью покушения было — запугать команду главы государства”, - подчеркнул он.

Дополнение

Антон Геращенко добавил, что сейчас полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ДСНС обследуют более 430 гектаров леса, отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты и видеокамеры.

Напомним

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападающих разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

За покушения на Шефира открыли уголовное производство , предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.

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