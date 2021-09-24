Один із засновників Талібану заявив про можливі страти і суворі покарання в Афганістані

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“Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони та покарання. Ніхто не скаже нам, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і приймемо наші закони про Коран”, — сказав Турабі.

Деталі

Турабі, якому зараз за 60, був міністром юстиції та керівником так званого Міністерства поширення чеснот та запобігання порокам-фактично, релігійної поліції-під час попереднього правління талібів. Тоді світ засуджував покарання талібів, які відбувалися на спортивному стадіоні Кабула або на території величезної мечеті Ід -Гах, яку часто відвідують сотні афганських чоловіків.

Турабі сказав, що цього зараз судді, включаючи жінок, будуть розглядати справи, але основою законів Афганістану буде Коран. Він сказав, що такі ж покарання, як відрізання рук, наприклад, будуть відновлені, але вирішують, чи варто їх застосовувати на публіці.

В останні дні в Кабулі бойовики “Талібану” відновили покарання, яке вони зазвичай застосовували в минулому,-публічне ганьблення чоловіків, звинувачених у дрібних крадіжках.

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Довідково

Рух “Талібан” розгорнув масштабну операцію з встановлення контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести звідти військові сили. 15 серпня президент Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а таліби без бою увійшли в Кабул. Представник “Талібану” Забіхулла Муджахід 7 вересня оголосив про новий тимчасовий уряд.