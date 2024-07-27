Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что способ, который выбрал мужчина, чтобы незаконно пересечь границу, а именно с помощью подводного скутера, является одним из самых странных на его памяти. Мужчину задержали уже второй раз при попытке незаконно пересечь границу. Первый раз он хотел просто перейти линию государственной границы, но ему не удалось.

Об этом Демченко заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Довольно часто у меня спрашивают о самых странных способах, которыми пытаются незаконно пересечь границу, то за последнее время именно с использованием такого подводного скутера это один из самых странных способов. Те, что были раньше, то фактически или повторялось, а собственно с помощью подводного скутера, то это первая такая попытка, чтобы незаконного пересечь границу. Сам мужчина уже задерживается второй раз. Первый раз он хотел просто перейти линию государственной границы, но ему не удалось. Теперь решил попробовать свои силы на водном участке границы, где он проходит по реке - сказал Демченко.

Он отметил, что «стандартные случаи», которые фиксируют пограничники - это группы по 2-5 человек.

Единичные попытки также присутствуют незаконно пересечь границу. Есть и случаи, когда задерживаем большие группы, но собственно от 2 до 5 человек, это основные группы, которые появляются на границе, которых мы задерживаем при попытке незаконного пересечения - добавил Демченко.

Напомним,

Сегодня пограничники задержали мужчину, который с помощью подводного скутерапытался незаконно пересечь границу с Румынией через реку Дунай.