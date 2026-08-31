Один из крупнейших НПЗ России остановил 73% мощностей после атаки дронов

Ярославский НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», который поставляет топливо, в частности, в московский регион, остановил почти три четверти мощностей после атаки беспилотников 28 августа. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным двух отраслевых источников Reuters, на предприятии повреждены 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Установка АВТ-3 обеспечивала 40% мощности НПЗ, а АВТ-4 — еще 33%.

В работе осталась только установка АТ-4, на которую приходится около 27% мощностей завода. С 31 августа предприятие также прекратило продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

В августе остановились сразу несколько крупных НПЗ

Ярославский завод мощностью 15 млн тонн нефти в год входит в 10 крупнейших НПЗ России. Ежегодно он производит около 2,6 млн тонн бензина и 4 млн тонн дизельного топлива

По данным издания, Ярославский НПЗ стал уже 7-м российским предприятием отрасли, которое в августе частично или полностью остановило производство топлива. Ранее проблемы возникли, в частности, на НПЗ в Нижегородской, Ростовской, Пермской, Саратовской и Волгоградской областях.

По оценке EA Analytics, в августе объемы переработки нефти в России упали примерно до 3,8 млн баррелей в сутки — минимального уровня с 2002 года. Производство бензина в конце месяца составляло около 80 тысяч тонн в сутки при среднем сезонном потреблении в 115 тысяч тонн.

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