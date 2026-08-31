Один із найбільших НПЗ росії зупинив 73% потужностей після атаки дронів

ярославський НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", який постачає пальне зокрема до московського регіону, зупинив майже три чверті потужностей після атаки безпілотників 28 серпня. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters, пише УНН.

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За даними двох галузевих джерел Reuters, на підприємстві пошкоджені 2 із 3 установок первинної переробки нафти. Установка АВТ-3 забезпечувала 40% потужності НПЗ, а АВТ-4 – ще 33%.

У роботі залишилася лише установка АТ-4, на яку припадає близько 27% потужностей заводу. З 31 серпня підприємство також припинило продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

У серпні зупинилися одразу кілька великих НПЗ

ярославський завод потужністю 15 млн тонн нафти на рік входить до 10 найбільших НПЗ росії. Щороку він виробляє близько 2,6 млн тонн бензину та 4 млн тонн дизельного пального

За даними видання, ярославський НПЗ став уже 7-м російським підприємством галузі, яке в серпні частково або повністю зупинило виробництво пального. Раніше проблеми виникли, зокрема, на НПЗ у нижньогородській, ростовській, пермській, саратовській та волгоградській областях.

За оцінкою EA Analytics, у серпні обсяги переробки нафти в росії впали приблизно до 3,8 млн барелів на добу – мінімального рівня з 2002 року. Виробництво бензину наприкінці місяця становило близько 80 тисяч тонн на добу за середнього сезонного споживання у 115 тисяч тонн.

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