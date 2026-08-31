Один із найбільших НПЗ росії зупинив 73% потужностей після атаки дронів

$44.550.0151.880.02
ukenru
21:06 • 2152 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
20:52 • 2980 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
16:43 • 16142 перегляди
Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортажPhoto
31 серпня, 15:54 • 18727 перегляди
Зеленський провів "хорошу розмову" із Віткоффом і Кушнером, говорили про визначення дати візиту в Україну
31 серпня, 13:35 • 23834 перегляди
У райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух: один правоохоронець загинув, ще троє - поранені
31 серпня, 13:11 • 23896 перегляди
Тривалі повітряні тривоги: уряд готує нові правила для транспорту, бізнесу та комендантської години
Ексклюзив
31 серпня, 12:59 • 22659 перегляди
У Раді розглядають голосування "через застосунок" в укритті під час тривог
31 серпня, 12:48 • 29755 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали
31 серпня, 11:20 • 18485 перегляди
Тім Кук залишає посаду CEO Apple: що змінилося за 15 років і хто його замінитьPhoto
31 серпня, 10:22 • 18177 перегляди
На Київщині після ранкового удару рф гасять пожежі на складах - у ДСНС показали, що зараз на місціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.1м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 34072 перегляди
Не ховайтесь у ліфтах, біля АЗС та у підвалах панельних будинків - чого не варто робити під час атаки дронів-камікадзе31 серпня, 13:47 • 5154 перегляди
"Італія “вербує” Федорова" - топові ЗМІ Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країнуPhoto31 серпня, 14:21 • 3284 перегляди
У Непалі шукають 56 українців після стихійного лиха - розпочали ДНК-ідентифікацію31 серпня, 14:42 • 3678 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 10114 перегляди
Публікації
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів18:14 • 10130 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 29755 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 34084 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 32617 перегляди
БЕБ не змогло пояснити, чому вважає авіалізинг роялті, і прикрилося таємницею слідства
Ексклюзив
31 серпня, 08:37 • 33020 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Джон Реткліфф (політик)
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 31716 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 31715 перегляди
Тейлор Свіфт пожертвувала $50 тисяч матері трьох дітей, яка постраждала, рятуючи людину після ДТПPhoto30 серпня, 00:05 • 55276 перегляди
Том Гарді розпочав реп-кар'єру та випустив дебютний альбом під псевдонімом Френкі Пулітцер29 серпня, 22:05 • 54198 перегляди
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 71710 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Золото
Financial Times
Brent

Один із найбільших НПЗ росії зупинив 73% потужностей після атаки дронів

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Ярославський НПЗ після атаки дронів зупинив дві з трьох установок. У серпні переробка нафти в росії впала до мінімуму з 2002 року.

Один із найбільших НПЗ росії зупинив 73% потужностей після атаки дронів

ярославський НПЗ "Ярославнефтеоргсинтез", який постачає пальне зокрема до московського регіону, зупинив майже три чверті потужностей після атаки безпілотників 28 серпня. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними двох галузевих джерел Reuters, на підприємстві пошкоджені 2 із 3 установок первинної переробки нафти. Установка АВТ-3 забезпечувала 40% потужності НПЗ, а АВТ-4 – ще 33%.

У роботі залишилася лише установка АТ-4, на яку припадає близько 27% потужностей заводу. З 31 серпня підприємство також припинило продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

У серпні зупинилися одразу кілька великих НПЗ

ярославський завод потужністю 15 млн тонн нафти на рік входить до 10 найбільших НПЗ росії. Щороку він виробляє близько 2,6 млн тонн бензину та 4 млн тонн дизельного пального

За даними видання, ярославський НПЗ став уже 7-м російським підприємством галузі, яке в серпні частково або повністю зупинило виробництво пального. Раніше проблеми виникли, зокрема, на НПЗ у нижньогородській, ростовській, пермській, саратовській та волгоградській областях.

За оцінкою EA Analytics, у серпні обсяги переробки нафти в росії впали приблизно до 3,8 млн барелів на добу – мінімального рівня з 2002 року. Виробництво бензину наприкінці місяця становило близько 80 тисяч тонн на добу за середнього сезонного споживання у 115 тисяч тонн.

росія має відчувати, що війна повертається туди, звідки прийшла - Зеленський про "далекобійні санкції"30.08.26, 13:49 • 41638 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Вибухи
Війна в Україні
Reuters