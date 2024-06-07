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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер

Одесская область готовится к пляжному сезону - Кипер

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 08:10  •  175 просмотра

Одесская область готовится к пляжному сезону, отметил глава ОВА Олег Кипер.

В ближайшее время в Одесской области официально откроют ряд пляжей. Об этом в интервью ТСН рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

"Мы работаем над этим вопросом. В том году, после подрыва Каховской ГЭС, когда вода очистилась и экологи дали нам добро пускать людей к воде, в середине августа было запущено 6 пляжей в Одессе.

Погода очень баловала в прошлом году, пляжи были открыты практически до конца сентября.

Поэтому в этом году мы тоже будем принимать решение об открытии пляжей. Из обязательных условий это, конечно, укрытие, чтобы из воды ничего не приплыло взрывное, и постоянный надзор за пляжами - специальные службы будут обследовать дно моря. Ведь у нас рядом есть враг, который будет делать все, что угодно, лишь бы навредить", - рассказал он.

Кипер добавил, что в этом году украинцы смогут посетить украинскую Венецию - город Вилково.

"Не только Одесса - другие районы также изучают возможность открытия пляжей.

Измаильский район, например.

Также хотим, в пределах дозволенного, по Вилково сделать экскурсии, чтобы наши люди ехали на оздоровление и туда также.

Там красивая природа, там замечательные фрукты, потому что там теплее на несколько градусов, чем в Одессе", - говорит он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН-Одесса
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