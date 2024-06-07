Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер
Київ • УНН
Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.
Найближчим часом на Одещині офіційно відкриють низку пляжів. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
"Ми працюємо над цим питанням. У тому році, після підриву Каховської ГЕС, коли вода очистилася і екологи дали нам добро пускати людей до води, у середині серпня було запущено 6 пляжів в Одесі.
Погода дуже балувала торік, пляжі були відкриті практично до кінця вересня.
Тож цьогоріч ми теж будемо приймати рішення щодо відкриття пляжів. З обовʼязкових умов це, звісно, укриття, щоб з води нічого не приплило вибухове, і постійний нагляд пляжів - спеціальні служби обстежуватимуть дно моря. Адже у нас поруч є ворог, який буде робити все, що завгодно, аби нашкодити", - розповів він.
Кіпер додав, що цьогоріч українці зможуть відвідати українську Венецію - місто Вилкове.
"Не тільки Одеса - інші райони також вивчають можливість відкриття пляжів.
Ізмаїльський район, наприклад.
Також хочемо, в межах дозволеного, по Вилкове зробити екскурсії, щоб наші люди їхали на оздоровлення і туди також.
Там гарна природа, там чудові фрукти, бо там тепліше на кілька градусів, ніж в Одесі", - каже він.