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Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер

Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер

Київ • УНН

 • 23414 перегляди

Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Найближчим часом на Одещині офіційно відкриють низку пляжів. Про це в інтерв’ю ТСН розповів очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

"Ми працюємо над цим питанням. У тому році, після підриву Каховської ГЕС, коли вода очистилася і екологи дали нам добро пускати людей до води, у середині серпня було запущено 6 пляжів в Одесі.

Погода дуже балувала торік, пляжі були відкриті практично до кінця вересня.

Тож цьогоріч ми теж будемо приймати рішення щодо відкриття пляжів. З обовʼязкових умов це, звісно, укриття, щоб з води нічого не приплило вибухове, і постійний нагляд пляжів - спеціальні служби обстежуватимуть дно моря. Адже у нас поруч є ворог, який буде робити все, що завгодно, аби нашкодити", - розповів він.

Кіпер додав, що цьогоріч українці зможуть відвідати українську Венецію - місто Вилкове.

"Не тільки Одеса - інші райони також вивчають можливість відкриття пляжів.

Ізмаїльський район, наприклад.

Також хочемо, в межах дозволеного, по Вилкове зробити екскурсії, щоб наші люди їхали на оздоровлення і туди також.

Там гарна природа, там чудові фрукти, бо там тепліше на кілька градусів, ніж в Одесі", - каже він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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