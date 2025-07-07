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Одесса ночью подверглась атаке РФ, погиб охранник: показали последствия

Киев • УНН

 • 91 просмотра

Российские войска атаковали Одессу беспилотниками, в результате чего погиб один человек – охранник. Повреждены гаражи, СТО, строительные вагончики и уничтожены автомобили.

Одесса ночью подверглась атаке РФ, погиб охранник: показали последствия

Ночью российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками, погиб один человек, сообщили в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В результате очередного удара по Одессе погиб один человек", - сообщили в ГСЧС.

"В результате удара произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки. К сожалению, один охранник погиб", - уточнил Кипер.

По данным ГСЧС, повреждено 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Олег Кипер
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Одесса
Tesla
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