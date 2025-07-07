Одеса вночі зазнала атаки рф, загинув охоронець: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина – охоронець. Пошкоджено гаражі, СТО, будівельні вагончики та знищено автомобілі.
Вночі російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, загинула одна людина, повідомили у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер і в ДСНС України у Telegram, пише УНН.
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"Унаслідок чергового удару по Одесі загинула одна людина", - повідомили в ДСНС.
"Унаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув", - уточнив Кіпер.
За даними ДСНС, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.
Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.
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