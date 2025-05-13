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Ожидаются дожди и похолодание на западе Украины, впрочем в Киеве без существенных осадков - Диденко

Киев • УНН

 • 160 просмотра

14 мая в Украине ожидаются периодические дожди, особенно на Западе. В Киеве без существенных осадков, ночью +3+6, днем до +16 градусов.

Ожидаются дожди и похолодание на западе Украины, впрочем в Киеве без существенных осадков - Диденко

Периодические дожди прогнозирует на 14 мая в Украине синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха - без существенных изменений, хотя в этой разнице будет заметен контраст между западом и востоком страны.

Передает УНН со ссылкой на FB-страницу Натальи Диденко.

14 мая в Украине - кто бы мог подумать - ожидаются периодические дожди. Разве что днем в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

По прогнозу Диденко, в течение дня, 14 числа, температура воздуха не претерпит особых изменений. Предполагается +12+18 градусов.

Теплее всего - в Луганской области, а холоднее, как это ни странно, в Закарпатье.

В Киеве в среду существенные осадки маловероятны, пишет синоптик. 

Ночью холодно, +3+6 градусов, днем при прояснениях воздух может прогреться до +15, +16 градусов. Ожидайте солнышко!)

- добавила Диденко.

Напомним

По прогнозу 13 мая в Украине ожидались дожди. Сегодня в Карпатах должен быть мокрый снег, температура днем +14...+17 градусов, на северо-востоке +9...+12. В Киеве ожидали дождь, с температурой днем +12...+14.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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