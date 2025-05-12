"Не бурчимо, тепло ще прийде": синоптик попередила, що холодна погода затримається

В Україні затримається прохолодна погода, уночі температура може знижуватися до +2 градусів, можливі дощі, дала синоптикиня Наталка Діденко прогноз на завтра, 13 травня, у Facebook, пише УНН.

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"Прохолодна чи й холодна погода триватиме в Україні", - написала Діденко.

Зі слів синоптикині, завтра, 13 травня, максимальна температура повітря становитиме протягом дня +14...+17 градусів, а на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише +9...+12 градусів. "Ще холоднішими будуть ночі, якісь нестерпні +2...+7 градусів", - зазначила вона.

"Щастя в цьому синоптичному випадку, що практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами, тому саме хмари та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас", - зазначила Діденко.

Отже, за її словами, 13 травня очікуються дощі, у Карпатах - з мокрим снігом, лише на південному сході України без істотних опадів.

У Києві завтра передбачається дощ, вночі +3+6 градусів, вдень +12+14 градусів.

"Буде холодно і на вулиці, і вдома, тому гріємося рухом, біганням, пуховички не ховаємо, шапки носимо в кишені, обкладаємося котами, пледами і ходимо в культурні, спортивні, лекційні зали, де збираються люди. Гуртом і тепліше, і затишніше, і цікавіше. Не бурчимо, тепло ще обов'язково прийде", - написала Діденко.