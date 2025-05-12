"Не ворчим, тепло еще придет": синоптик предупредила, что холодная погода задержится

В Украине задержится прохладная погода, ночью температура может снижаться до +2 градусов, возможны дожди, дала синоптик Наталья Диденко прогноз на завтра, 13 мая, в Facebook, пишет УНН.

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"Прохладная или даже холодная погода продлится в Украине", - написала Диденко.

По словам синоптика, завтра, 13 мая, максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 градусов, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях лишь +9...+12 градусов. "Еще холоднее будут ночи, какие-то невыносимые +2...+7 градусов", - отметила она.

"Счастье в этом синоптическом случае, что практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам", - отметила Диденко.

Итак, по ее словам, 13 мая ожидаются дожди, в Карпатах - с мокрым снегом, лишь на юго-востоке Украины без существенных осадков.

В Киеве завтра предполагается дождь, ночью +3+6 градусов, днем +12+14 градусов.

"Будет холодно и на улице, и дома, поэтому греемся движением, беганием, пуховички не прячем, шапки носим в кармане, обкладываемся котами, пледами и ходим в культурные, спортивные, лекционные залы, где собираются люди. Вместе и теплее, и уютнее, и интереснее. Не ворчим, тепло еще обязательно придет", - написала Диденко.