Очікуються дощі та похолодання на заході України, втім у Києві без суттєвих опадів - Діденко
Київ • УНН
14 травня в Україні очікуються періодичні дощі, особливо на Заході. У Києві без істотних опадів, вночі +3+6, вдень до +16 градусів.
Періодичні дощі прогнозує на 14-го травня в Україні синоптик Наталка Діденко. Температура повітря - без істотних змін, хоча у цій різниці буде помітен контраст між заходом та сходом країни.
Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Наталки Діденко.
14-го травня в Україні - хто б міг подумати - очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.
За прогнозом Діденко, впродовж дня, 14-го числа, температура повітря не зазнає особливих змін. Передбачається +12+18 градусів.
Найтепліше - на Луганщині, а нахолодніше, як це не дивно, на Закарпатті.
У Києві у середу суттєві опади малоймовірні, пише синоптик.
Вночі холодно, +3+6 градусів, вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів. Очікуйте на сонечко!)
Нагадаємо
За прогнозом 13 травня в Україні очікувалися дощі. Сьогодні Карпатах мав бути мокрий сніг, температура вдень +14...+17 градусів, на північному сході +9...+12. У Києві очікували на дощ, із температурою вдень +12...+14.