Очікуються дощі та похолодання на заході України, втім у Києві без суттєвих опадів - Діденко

Періодичні дощі прогнозує на 14-го травня в Україні синоптик Наталка Діденко. Температура повітря - без істотних змін, хоча у цій різниці буде помітен контраст між заходом та сходом країни.

Передає УНН із посиланням на FB-сторінку Наталки Діденко.

14-го травня в Україні - хто б міг подумати - очікуються періодичні дощі. Хіба що вдень на Київщині, на Житомирщині, Вінниччині та Черкащині без істотних опадів.

За прогнозом Діденко, впродовж дня, 14-го числа, температура повітря не зазнає особливих змін. Передбачається +12+18 градусів.

Найтепліше - на Луганщині, а нахолодніше, як це не дивно, на Закарпатті.

У Києві у середу суттєві опади малоймовірні, пише синоптик.

Вночі холодно, +3+6 градусів, вдень при проясненнях повітря може прогрітися до +15, +16 градусів. Очікуйте на сонечко!) - додала Діденко.

Нагадаємо

За прогнозом 13 травня в Україні очікувалися дощі. Сьогодні Карпатах мав бути мокрий сніг, температура вдень +14...+17 градусів, на північному сході +9...+12. У Києві очікували на дощ, із температурою вдень +12...+14.