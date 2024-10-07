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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Очередной сигнал Минприроды: в нацпарке "Тузловские лиманы" снова скандал

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 12:27  •  5837 просмотра

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В национальном парке «Тузловские лиманы» выявлено 202 га незаконно распаханных и засеянных земель. Руководство парка сообщило о нарушениях в полицию и областную администрацию.

В национальном парке «Тузловские лиманы» внезапно обнаружили 202 га земель, которые кто-то засеял зерном. Находку обнаружили после того, как собрали урожай. Об этом рассказал ведущий инженер по охране природных экосистем национального парка Елена Власенко, передает УНН.

Детали

Уточняется, что соответствующее нарушение представители нацпарка обнаружили в ходе инвентаризации земельных участков прибрежных защитных полос, которые входят в состав нацпарка. Речь, среди прочего, о прибрежной защитной полосе лиманов Алибей, Карачаус, Хаджидер. Также были дополнительно обследованы участки прибрежной защитной полосы лимана Шаганы (возле с.Кочкувате).

«По результатам замеров выявлено 25 разоренных участков ПЗС общей площадью 202,3420 га на территории Дивизионской и Тузловской территориальных общин», - говорится в сообщении.

О данном правонарушении руководство нацпарка сообщило Управление стратегических расследований Национальной полиции в Одесской области и Одесскую областную государственную администрацию.

Напомним, в течение длительного периода времени нацпарк «Тузловские лиманы» страдает от массового браконьерства. О последнем случае правоохранители отчитывались неделю назад.

Также напомним, в мае 2024 года в нацпарке «Тузловские лиманы» выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок.

Для сравнения, бюджет «Тузловских лиманов» - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если предположить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов.

Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка, однако, Минприроды так и не объявило конкурс на нового руководителя.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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