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Черговий сигнал Міндовкіллю: в нацпарку "Тузловські лимани" знов скандал

Київ • УНН

 • 11770 перегляди

У національному парку "Тузловські лимани" виявлено 202 га незаконно розораних та засіяних земель. Керівництво парку повідомило про порушення поліцію та обласну адміністрацію.

У національному парку "Тузловські лимани" раптово виявили 202 га земель, які хтось засіяв зерном. Знахідку виявили після того, як зібрали урожай. Про це розповів провідний інженер з охорони природних екосистем національного парку Олена Власенко, передає УНН.

Деталі

Уточнюється, що відповідне порушення представники нацпарку виявили у ході інвентаризації земельних ділянок прибережних захисних смуг, які входять до складу нацпарку. Мова, серед іншого, про прибережну захисну смугу лиманів Алібей, Карачаус, Хаджидер. Також були додатково обстежені ділянки прибережної захисної смуги лиману Шагани (біля с.Кочкувате).

"За результатами вимірів виявлено 25 розорених ділянок ПЗС загальною площею 202,3420 га на території Дивізійської і Тузлівської територіальних громад", - йдеться у повідомленні.

Про дане правопорушення керівництво нацпарку повідомило Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Одеській області та Одеську обласну державну адміністрацію.

Нагадаємо, протягом тривалого періоду часу нацпарк "Тузлівські лимани" страждає від масового браконьєрства. Про останній випадок правоохоронці звітували тиждень тому.

Також нагадаємо, у травні 2024 року в нацпарку "Тузловські лимани" виявлено масове браконьєрство.

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Однак і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Для порівняння, бюджет "Тузловських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо припустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їхнього фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів.

Додамо, що місцеві органи влади направили звернення до Міндовкілля щодо звільнення керівництва Нацпарку, однак, Міндовкілля так і не оголосило конкурс на нового керівника.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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