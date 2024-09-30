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У нацпарку "Тузлівські лимани" чергове масове браконьєрство. Мінекології ігнорує

У нацпарку "Тузлівські лимани" чергове масове браконьєрство. Мінекології ігнорує

Київ • УНН

 • 14792 перегляди

У національному парку "Тузлівські лимани" зафіксовано черговий випадок браконьєрства. Збитки оцінюються в 1,7 млн грн, а бюджет парку в 5,5 млн грн щорічно витрачається переважно на зарплати 45 працівникам.

Правоохоронці зафіксували черговий випадок браконьєрства на території національного парку "Тузловські лимани", передає УНН із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Деталі

За даними правоохоронців, браконьєрство було зафіксовано в ніч з 29.09.2024 на 30.09.2024.

Попередньо, збитки, завдані рибним запасам України, становлять 1,7 млн грн.

Нагадаємо, Південний офіс Держаудитслужби проводить ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Аудит перебуває на завершальному етапі.

Також нагадаємо, у травні 2024 року в нацпарку "Тузловські лимани" виявлено масове браконьєрство.

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Однак і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад. Для порівняння, бюджет "Тузловських лиманів" - це 300 дронів, яких гостро потребують військові на передовій і на які донатять люди. Якщо припустити, що такі бюджети має кожен нацпарк, а їх понад 50, то обмеження їхнього фінансування та вивільнення бюджетних коштів вистачило б на 15 000 дронів. Додамо, що місцеві органи влади направили звернення до Міндовкілля щодо звільнення керівництва Нацпарку, однак, Міндовкілля так і не оголосило конкурс на нового керівника.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП

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