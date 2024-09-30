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В нацпарке "Тузловские лиманы" очередное массовое браконьерство. Минэкологии игнорирует

В нацпарке "Тузловские лиманы" очередное массовое браконьерство. Минэкологии игнорирует

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 15:40  •  1850 просмотра

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В национальном парке "Тузловские лиманы" зафиксирован очередной случай браконьерства. Убытки оцениваются в 1,7 млн грн, а бюджет парка в 5,5 млн грн ежегодно тратится преимущественно на зарплаты 45 работникам.

Правоохранители зафиксировали очередной случай браконьерства на территории национального парка «Тузловские лиманы», передает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали

По данным правоохранителей, браконьерство было зафиксировано в ночь с 29.09.2024 на 30.09.2024.

Предварительно, убытки, нанесенные рыбным запасам Украины, составляют 1,7 млн грн.

Напомним, Южный офис Госаудитслужбы проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП «Тузловские лиманы». Аудит находится на завершающем этапе.

Также напомним, в мае 2024 года в нацпарке «Тузловские лиманы» выявлено массовое браконьерство.

Ранее УНН сообщал, что национальный парк «Тузловские лиманы» в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нацпарка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок. Для сравнения, бюджет «Тузловских лиманов» - это 300 дронов, в которых остро нуждаются военные на передовой и на которые донатят люди. Если предположить, что такие бюджеты имеет каждый нацпарк, а их более 50, то ограничения их финансирования и высвобождения бюджетных средств хватило бы на 15 000 дронов. Добавим, что местные органы власти направили обращение в Минприроды об увольнении руководства Нацпарка, однако, Минприроды так и не объявило конкурс на нового руководителя.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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