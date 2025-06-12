Очередной этап обмена: новые кадры освобожденных воинов

Украинские военные возвращаются домой из российского плена, среди них тяжелораненые и тяжелобольные защитники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-каналы государственных структур и должностных лиц.

УНН собрал фотографии и видео, опубликованные Telegram-каналами Президента Украины Владимира Зеленского, Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Сухопутных войск, Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Детали

Наши возвращаются домой. Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена, подчеркнул глава государства.

Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждая были дома, в Украине.

Воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники — очередной обмен в возвращение наших людей. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Работаем дальше, чтобы вернуть всех.

- написал Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов из российского плена осуществлен.

Защитники Украины наконец на родной земле. Среди освобожденных — военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Воины, которые защищали Украину на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. Впереди — лечение, восстановление, психологическая и социальная поддержка. Каждый из наших воинов получит все необходимое - говорится в сообщении.

А сейчас, уже на родной земле — первые объятия. Первый вдох свободного воздуха. Звонки родным.

Это моменты, которые невозможно описать словами — но именно ради них мы работаем каждый день. Искренне благодарен Президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителю Офиса Президента и переговорной группе, коллегам из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Это общая борьба — за жизнь, свободу и справедливость. Продолжаем работу. Ради тех, кто ждет возвращения - написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также от Государственной пограничной службы Украины:

"Всем сердцем обнимаем наших ребят, которые вернулись домой из плена. Это счастье – слышать их голоса, видеть их улыбки", – Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Наши дома! Состоялся третий этап масштабного обмена. Среди освобожденных — раненые и тяжелобольные военнослужащие Национальной гвардии. Впереди — лечение, реабилитация и ресоциализация. Каждый из наших воинов заслуживает лучшего! - говорится в сообщении ГПСУ.

Сообщение на странице Национальной гвардии Украины:

Благодарность всем, кто сделал этот обмен возможным! Для каждой семьи, чей защитник вернулся, это невероятное счастье! Все наши люди должны вернуться домой!

Сухопутных войск Украины:

Завершился очередной этап большого обмена: из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных защитников, - сообщил Telegram-канал Сухопутных войск.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники — мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных считали пропавшими без вести. - говорится в сообщении

Отмечается, что обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.

Работа продолжается. Наши дома! Слава Украине! - отмечается в сообщении.

Сообщение Кирилла Буданова:

"Из российского плена освобождена очередная группа украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями", -– Telegram-канал Начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Домой возвращаются пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники, бойцы Воздушных Сил и территориальной обороны.

Среди них — защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Поздравляю освобожденных и их семьи!

Защитники получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты. В ближайшее время ожидаем следующий этап обмена. Работа продолжается. Слава Украине! - говорится в сообщении генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

"Работа продолжается": Буданов анонсировал следующий этап обмена пленными в ближайшее время