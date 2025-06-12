Черговий етап обміну: нові кадри звільнених воїнів

Українські військові повертаються додому з російського полону, серед них важкопоранені та тяжкохворі захисники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канали державних структур та посадовців.

УНН зібрав світлини та відео, опубліковані Telegram-каналами Президента Украіни Володимира Зеленського, Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, Держприкордонслужби, Національноі гвардіі, Сухопутних військ, Начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

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Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону, наголосив глава держави.

Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні.

Воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники — черговий обмін в повернення наших людей. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Працюємо далі, щоб повернути всіх.

- написав Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відзначив, що другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів з російського полону здійснено.

Захисники України нарешті на рідній землі. Серед звільнених — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Воїни, які боронили Україну на Донецькому, Запорізькому й Херсонському напрямках. Попереду — лікування, відновлення, психологічна й соціальна підтримка. Кожен із наших воїнів отримає усе необхідне - ідетья у дописі.

А зараз, вже на рідній землі — перші обійми. Перший вдих вільного повітря. Дзвінки рідним.

Це моменти, які неможливо описати словами — але саме заради них ми працюємо щодня. Щиро вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу Президента та переговорній групі, колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Це спільна боротьба — за життя, свободу й справедливість. Продовжуємо роботу. Заради тих, хто чекає на повернення - написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також від Державної прикордонної служби України:

"Всім серцем обіймаємо наших хлопців, які повернулися додому з полону. Це щастя – чути їхні голоси, бачити їхні усмішки", – Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Наші вдома! Відбувся третій етап масштабного обміну. Серед звільнених — поранені і тяжкохворі військовослужбовці Національної гвардії. Попереду — лікування, реабілітація і ресоціалізація. Кожен з наших воїнів заслуговує на найкраще! - ідетья у дописі ДПСУ.

Допис на сторінці Національної гвардії України:

Подяка всім, хто зробив цей обмін можливим! Для кожної сімʼї, чий захисник повернувся, це неймовірне щастя! Усі наші люди мають повернутися додому!

Сухопутних військ України:

Завершився черговий етап великого обміну: з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників, - повідомив Telegram-канал Сухопутних військ.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці — чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених вважали зниклими безвісти. - ідеться у дописі

Зазначається, що обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Робота триває. Наші вдома! Слава Україні! - наголошується у дописі.

Повідомлення Кирила Буданова:

"Із російського полону визволена чергова група українських військовослужбовців із важкими пораненнями та хворобами", -– Telegram-канал Начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Додому повертаються піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники, бійці Повітряних Сил та територіальної оборони.

Серед них — оборонці Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Вітаю визволених та їхні родини!

Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати. Найближчим часом очікуємо наступний етап обміну. Робота триває. Слава Україні! - ідеться у дописі генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

"Робота триває": Буданов анонсував наступний етап обміну полоненими найближчим часом