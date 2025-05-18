Очень символично: Зеленский о почтении памяти жертв политрепрессий на фоне дипусилий для прекращения агрессии рф
Киев • УНН
Президент подчеркнул, что чествование памяти жертв репрессий происходит во время активизации усилий по прекращению агрессии рф. Независимость – основа защиты от россии.
Почтение памяти жертв политических репрессий происходит в то же время, когда Украина с партнерами максимально активизировала дипломатические усилия ради прекращения российской агрессии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Очень символично, что почтение памяти жертв политических репрессий сегодня происходит в то же время, когда мы с партнерами максимально активизировали дипломатические усилия ради прекращения российской агрессии, ради возвращения всех наших людей из российской неволи и ради гарантирования настоящего мира
По его словам, в Киеве не забывают, "что такое Москва и какое зло пришло оттуда для украинцев современных поколений и тех, что были перед нами".
Независимость и суверенитет Украинского государства – это основа сохранения нашего народа. Свободу для украинцев и украинской культуры можно обеспечить только гарантировав надежную защиту от россии
Президент добавил, что в эти дни все встречи и переговоры были посвящены безопасности и миру для Украины.
Спасибо всем в мире, кто помогает Украине. Вечная память нашим людям, чьи жизни были забраны российской репрессивной системой. Обязательно защитим наше государство и людей! Слава Украине!
Добавим
В День памяти жертв политических репрессий заместитель руководителя Офиса Президента Украины Елена Ковальская и министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий посетили Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" и почтили память погибших.
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