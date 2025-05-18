Дуже символічно: Зеленський про вшанування пам’яті жертв політрепресій на тлі дипзусиль для припинення агресії рф
Київ • УНН
Президент наголосив, що вшанування пам'яті жертв репресій відбувається під час активізації зусиль для припинення агресії рф. Незалежність - основа захисту від росії.
Вшанування пам’яті жертв політичних репресій відбувається в той самий час, коли Україна з партнерами максимально активізувала дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Дуже символічно, що вшанування пам’яті жертв політичних репресій сьогодні відбувається в той самий час, коли ми з партнерами максимально активізували дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії, заради повернення всіх наших людей із російської неволі й заради гарантування справжнього миру
За його словами, у Києві не забувають, "що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних поколінь і тих, що були перед нами".
Незалежність і суверенітет Української держави – це основа збереження нашого народу. Свободу для українців та української культури можна забезпечити тільки гарантувавши надійний захист від росії
Президент додав, що цими днями всі зустрічі й перемовини були присвячені безпеці та миру для України.
Дякую всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам’ять нашим людям, чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов’язково захистимо нашу державу і людей! Слава Україні!
Додамо
У День пам’яті жертв політичних репресій заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська і міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та вшанували памʼять загиблих.
Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню18.05.25, 19:47 • 13567 переглядiв