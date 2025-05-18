Дуже символічно: Зеленський про вшанування пам’яті жертв політрепресій на тлі дипзусиль для припинення агресії рф

Вшанування пам’яті жертв політичних репресій відбувається в той самий час, коли Україна з партнерами максимально активізувала дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Дуже символічно, що вшанування пам’яті жертв політичних репресій сьогодні відбувається в той самий час, коли ми з партнерами максимально активізували дипломатичні зусилля заради припинення російської агресії, заради повернення всіх наших людей із російської неволі й заради гарантування справжнього миру - наголосив Зеленський.

За його словами, у Києві не забувають, "що таке Москва і яке зло прийшло звідти для українців сучасних поколінь і тих, що були перед нами".

Незалежність і суверенітет Української держави – це основа збереження нашого народу. Свободу для українців та української культури можна забезпечити тільки гарантувавши надійний захист від росії - наголосив Зеленський.

Президент додав, що цими днями всі зустрічі й перемовини були присвячені безпеці та миру для України.

Дякую всім у світі, хто допомагає Україні. Вічна пам’ять нашим людям, чиї життя були забрані російською репресивною системою. Обов’язково захистимо нашу державу і людей! Слава Україні! - резюмував він.

Додамо

У День пам’яті жертв політичних репресій заступниця керівника Офісу Президента України Олена Ковальська і міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький відвідали Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" та вшанували памʼять загиблих.

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