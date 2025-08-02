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"Очень редко": Буданов рассказал, согласовывает ли ГУР операции с партнерами

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что разведка очень редко согласовывает операции с партнерами. Это происходит только тогда, когда действия могут стратегически повлиять на геополитические интересы.

"Очень редко": Буданов рассказал, согласовывает ли ГУР операции с партнерами

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка иногда согласовывает операции с партнерами, однако очень редко. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.

Детали

Очень редко. Если бы мы совершали действия, которые могут стратегически отразиться на геополитических интересах тех или иных сторон, тогда бы мы, наверное, входили бы в определенные диалоги с другими сторонами. Если это сугубо наш вопрос, а это сугубо наш вопрос. Мы работаем сами

 - сказал Буданов.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны сообщило о взрыве во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области - уничтожены пятеро "кадыровцев".

Павел Башинский

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Кирилл Буданов
Украина
Мелитополь