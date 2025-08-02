"Очень редко": Буданов рассказал, согласовывает ли ГУР операции с партнерами
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что разведка очень редко согласовывает операции с партнерами. Это происходит только тогда, когда действия могут стратегически повлиять на геополитические интересы.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка иногда согласовывает операции с партнерами, однако очень редко. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.
Детали
Очень редко. Если бы мы совершали действия, которые могут стратегически отразиться на геополитических интересах тех или иных сторон, тогда бы мы, наверное, входили бы в определенные диалоги с другими сторонами. Если это сугубо наш вопрос, а это сугубо наш вопрос. Мы работаем сами
Напомним
Главное управление разведки Минобороны сообщило о взрыве во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области - уничтожены пятеро "кадыровцев".