"Очень редко": Буданов рассказал, согласовывает ли ГУР операции с партнерами

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка иногда согласовывает операции с партнерами, однако очень редко. Об этом Буданов заявил в интервью "Мосейчук+", передает УНН.

Очень редко. Если бы мы совершали действия, которые могут стратегически отразиться на геополитических интересах тех или иных сторон, тогда бы мы, наверное, входили бы в определенные диалоги с другими сторонами. Если это сугубо наш вопрос, а это сугубо наш вопрос. Мы работаем сами