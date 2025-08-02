“Дуже рідко”: Буданов розповів, чи узгоджує ГУР операції з партнерами
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що розвідка дуже рідко узгоджує операції з партнерами. Це відбувається лише тоді, коли дії можуть стратегічно вплинути на геополітичні інтереси.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що розвідка інколи узгоджує операції з партнерами, проте дуже рідко. Про це Буданов заявив в інтерв’ю "Мосейчук+", передає УНН.
Деталі
Дуже рідко. Якби ми робили дії, які можуть стратегічно відобразитися на геополітичних інтересах тих чи інших сторін, тоді б ми, мабуть, входили б у певні діалоги з іншими сторонами. Якщо це суто наше питання, а це суто наше питання. Ми працюємо самі
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