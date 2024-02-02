Очаков и громада в Николаевской области ночью подверглись удару врага

В небе над Украиной ночью уничтожено 11 из 24 "шахедов", еще семь дронов не достигли целей - ВС ВСУ

Украинские силы обороны уничтожили 11 из 24 ударных беспилотников "шахед", запущенных рф, и еще по меньшей мере 7 беспилотников не смогли достичь своих целей в ночь на 2 февраля.